‘Soyer başarılı olsaydı yerine aday aranmazdı!’

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yeni yılın ilk röportajını Yeni Asır'a verdi. Yerel seçim süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Bursalı, CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlenmesi konusunda yaşanan kaosu da değerlendirdi. "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başarılı olsaydı, partisi yerine yeni bir aday arayışı içinde olmazdı" diyen Bursalı, önemli açıklamalar yaptı.

'ŞEHİR İHMAL EDİLDİ'

● İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Tunç Soyer'in 5 yıllık çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Kentin dinamiklerini harekete geçirmek de şehrin yerel yönetiminin sorumluluğunda. Yıllardan beri ihmal edilen birçok alanı var şehrin. Gelin görün ki bu listeyi 5 yıldır göremeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Daha da acısı -mış gibi yaptı bu süre boyunca Sayın Soyer. Körfezdeki kirlilik sorununu çözmüş gibi yaptı. Koku problemi yokmuş gibi yaptı. Yapılanlar listesi değil -mış gibiler listesinin uzayıp gitti.

● CHP'nin Soyer yerine yeni aday arayışında girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında yanıtı kendi içinde sorunun. Soyer başarılı olsaydı yerine yeni bir aday arayışı içinde olmazdı partisi. Sayın Soyer, verimsiz ve başarısız bir dönem geçirdi. Parti yönetimi de yükselen tepkiyi görmüş olacak ki yeni bir aday arayışı içerisinde.

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● CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme olduğu söylentileri dolaşıyor. İzmir'in, kent dışı odakların bir güç alanına çevrilmesi doğru mu?

CHP'nin işleyişi bu. Kimin genel başkan, kimin karar alıcı olduğu belli değil. İzmirli baskıyı sevmez. Buna tepkisini verir. Hele ki kendisinin çantada keklik gibi görülmesine müsaade etmez. Hemşehrilerimiz bu seçimde durumun hiç de öyle olmadığını gösterecektir.

'BAHANE ARIYORLAR'

● Tunç Soyer ve bazı aday adayları sık sık İzmir'in ödediği verginin çok azını merkezi hükümetten yatırım olarak aldığını savunuyor. İddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu sadece başarısızlıklarına kulp arama girişimi. Gerçekle ilgisi yok. İzmirlinin ödediği her kuruş mevzuatta belirtildiği şekilde İzmirliye aktarılıyor. Yol, hastane, yatırım ve hizmet olarak aktarılıyor. 15 Ocak 2023 tarihinde 32074 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de İzmir için Kamu Yatırımları Programı yer aldı. Merkezi Hükümetin İzmir'e 2023'te hangi yatırımları yaptığı, projelerin maliyeti net bir şekilde yazıyor. Hal böyle iken beceriksizliklerine bahaneler aramak nafile bir çabadır.

● İzmir'de seçim sonuçlarıyla ilgili öngörünüz nedir?

Biz seçimlere 'bizim galibiyetimiz'den ziyade 'halkımızın kazanımı' olarak bakıyoruz. Bunun için 22 yıl her seçimde ipi halkımızla göğüsledik. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta da İzmir'de ipi halkımızla birlikte göğüsleyeceğiz. AK Parti Belediyeciliği ile İzmirimizi tanıştıracağız. Ve sonrasında bağ hiç kopmayacak.

● Milletvekili olarak TBMM Genel Kurullarını neredeyse hiç kaçırmadan katılıyorsunuz. Özen göstermenizin sebebi nedir?

Milletimizin bize verdiği yetkinin bir gereği aslında. Kaderin tatlı bir cilvesi aslında. Meslek hayatımın büyük bir bölümünde de Genel Kurul'u hep takip etmişimdir. Katılımım sadece devam noktasında da değil ayrıca. Mümkün olduğunca söz alıp gerek ülke gündemine gerekse şehrimizin gündemine ilişkin konuşmalar yapıyorum. Kentin sorunlarını ve bu sorunlara çözüm önerilerimi dile getiriyorum. Bu yaptıklarım her şeyden önce beni bu Gazi Meclis'e gönderen İzmirliye borcum.