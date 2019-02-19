Soydan: "Kadınlar üzerinden karalayarak siyaset yapılmaz"

Cumhur İttifakının MHP’li Mezitli Belediye Başkan Adayı SerdarSoydan, göreve gelmesi halinde kadın üretici pazarlarını yıkacağı iddialarını, siyasinezaketsizlik olarak nitelendirdi.

Soydan, Viranşehir Kadın Üretici Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşların sorun, talep veönerilerini dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Soydan, pazarda genel bir algı oluşturulmayaçalışıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde, bazı kesimler tarafındanözellikle kadın üretici pazarlarının gezilerek, göreve gelmem halinde buraları yıkacağımiddia ediliyormuş. Bu durum en hafif tabiriyle siyasi nezaketsizliktir. Siyasi yarışı öndegötürdüğümüz artık kamuoyu tarafından da bilinen bir gerçektir. Bizi artık kimsedurduramaz. Kadınlarımız üzerinden böyle karalama kampanyaları yapmak ne etiğe neahlaka ne de siyasi nezakete sığar. Ayıptır” dedi.

“Kadın üretici pazarları yerinde kalacak"

Bu yarışa kimseyi kırmadan çıktığını ve öyle de sona erdirmek istediğini ifade edenSoydan, "Ancak bunu savaş olarak görüp ucuz zaferler kazanma peşinde olanlara dasaygıdeğer Mezitli halkına da birkaç şey söylemek durumundayım. Karalayarak politikkampanya yapmayı hayatımın hiçbir döneminde tasvip etmedim. ‘Taş üstüne taşkoyandan Allah bin kere razı olsun’ düsturunu defalarca dile getirdim, getirmeye dedevam edeceğim. Kadın üretici pazarları projesi doğru bir projedir. Kaldırmak da kimseninhaddine değildir. Buradan herkese gönül rahatlığı ile bir kez daha söylüyorum. Kadınüretici pazarlarımız yapılan kara propagandalara inat sapasağlam yerinde kalacaktır.Mevcut fiziki koşullarını iyileştirip, dünya standartlarına getirilecektir. Güneş enerjisipanelleri kullanılarak, kışın daha sıcak ortamlarda çalışmaları sağlanacaktır. Kadın üreticipazarlarımızda tuvaletleri, giyinme odaları, sıcak suları olan koşullar kadınlarımızınöncelikli haklarıdır. Teknolojinin gücünden faydalanarak pazar ağlarımız genişletilip,kadınlarımızın emeği ülke genelinde markalaştırılacaktır. Bundan kimsenin en ufakşüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“Mezitli’de kartlar yeniden dağıtılıyor"

Mezitli’de kartların yeniden dağıtıldığını ve belli kesimlerin panik havası içerisindeolduğunu söyleyen Soydan, şöyle devam etti; "Değişim güç ve cesaret ister. Bu değişimhareketinin öncüsü olarak Mezitli’yi hep birlikte yönetmeye geliyoruz. Herkes bilsin ki, bizbu iddialara gülüp geçiyoruz. Biz güldükçe rahatsız olanlara, şahsımı ve temsil ettiğimsiyasi partileri bu şekilde töhmet altında bırakmanın yanlış bir tutum olduğunu ve bututumun da hiç kimseye faydası olmayacağını bir kez daha vurguluyorum. Centilmencebaşladığımız bu siyasi atmosfere aynı nezaketle devam etmemiz gerektiğini hatırlatıyor,rakiplerimize başarılar diliyor, Mezitlili hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”