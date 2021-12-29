‘Şov’men Ekrem İstanbul’u ne zaman görecek! Yine bir İETT vakası daha…
‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla seçmenleri yanıltan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir vaka ile gündeme geldi.
Yolda kalan İETT otobüsleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihine altın harflerle kazınan Ekrem İmamoğlu, vatandaşları canından bezdirdi.
Bir İETT vakası daha
Kanuni Sultan Süleyman - Beylikdüzü seferini yapan İETT otobüsü Tahtakale mahallesinde arıza yaptı. Onlarca yolcu mesai sonrası soğukta yolda mahsur kalırken, yaşlı bir teyzenin hezeyanları böyle kayda geçti.
Kayda alınan teyze, “Bir arabalara sahip çıkmıyorlar, anca millete eziyet ediyorlar. Başka bir derdi yok bunların.” İfadelerini kullandı.