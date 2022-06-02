Sövgümüz özgürlük yumruğumuz terapi!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

AK Parti iktidarı kurmaylarına yönelik şiddete varan eylemlerin tamamına sahip çıkan Zillet İttifakı bileşenleri, CHP’nin küfürbazlarına verilen cezaya itiraz edip, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan şehit yakınının aldığı cezayı ise az bularak adalet mekanizmasına yönelik iğrenç ithamlar yöneltiyor.

Kendilerine öyle, karşıtlarına böyle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve merhum annesine küfredip bunu sosyal medyada paylaşan, devlete ‘katil’ deyip Ermeni soykırımı yalanını savunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na hapis yatarı olmayan ceza verilmesini ağır bulup, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na yumruk atan şehit yakınına 3 yıl 23 ay 30 gün ceza verilmesini hafif karar olarak yansıtan zillet medyası “Adalete bak” şeklindeki manşetlerle çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

2011 yılında Artvin Hopa’da o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ve otobüsü büyük bir kalabalık tarafından taşlanmış ve bir koruma başından ağır yaralanmıştı. CHP ve yandaş medyası, saldırıyı adeta savunmuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan toplumu gererek yönetmek istiyor. Ancak rüzgar eken fırtına biçer” demişti.

14 Mayıs 2014’te Soma’daki maden faciasından sonra acıları paylaşmak için bölgeye giden dönemin Başbakanı Erdoğan’ın makam aracına saldıran marjinal sol vandallar, güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Başkan Erdoğan’a saldırı girişimini Sözcü gazetesi “Tayyip’e Öfke” – “Milli irade tepki gösterdi” – “Koşarak uzaklaştırdılar” manşetiyle sözde haber yapmıştı!.

Yıldız'a saldırıya 'terapi' dediler

Aynı kafa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Taner Yıldız’a yönelik saldırıda da benzer tavır takındı. 20 Nisan 2010’da Bakan Yıldız yumruklu saldırıya uğramış ve burnu kırılmıştı. CHP yandaşı Sözcü gazetesi bu alçak olayı “Yumruk Terapisi” manşetiyle okurlarına duyurdu. Yıldız’ın burnu sargılı olarak anayasa değişikliği oylamasına katılmasından rahatsız olan CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ise, “Utanmıyor musunuz, Türkiye’ye utanç tablosunu izlettiriyorsunuz. Bu millet hesabınızı kesmiş. Seçimde öyle bir Osmanlı tokadı yiyeceksiniz ki benden söylemesi” sözlerini sarf ederek alçaklığı sürdürmüştü.

16 Ağustos 2013’te Hacı Bektaşı Veli’yi Anma Etkinliklerinde dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a saldıran sözde gazeteci Hüseyin Satı’ya CHP’liler sahip çıktı. Saldırganı gözaltına alan polisler, tribünlerdeki CHP’liler tarafından yuhalanırken, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve Gökhan Günaydın saldırganı savunarak polisin kelepçe takmasını engellemişti.

Satı’yı polisin elinden alan Oran ve Günaydın, saldırganı kendi makam araçlarıyla polis merkezine götürmüştü. Umut Oran, saldırganı alnından öprerek yanağını okşamıştı. CHP’li Günaydın, “Hacı Bektaşi Veli anma etkinliklerinde yaka paça gözaltına alınan gazeteciyle beraber emniyetteyiz” diyerek o hadsizin Bozdağ’a yumruk atmasına adeta destek çıkmıştı. Olayın olduğu törende bizzat bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise konuşmasında saldırıya değinmemiş ve hiçbir kınama veya destek mesajı paylaşmamıştı.

Baran: Kendilerine normal, diğerlerine suç

Zillet yüzsüzlüğüne sert çıkan Hukukçular Derneği Temsilcisi Av. Latif Cem Baran, “Ülkemizde artık marjinalleşen muhalif gruplar, her şeyi kendi ideolojisi bağlamında değerlendirip, kararları insanları siyasi düşüncelerine göre yorumluyor. Bunlar inançlı insanların yaptıkları eylemleri veya eylem gibi görünen hadiseleri daha da büyütüp, bunları trajik hale getirip, köpürtüp insanların gözüne farklı şekilde sokmaya çalışıyor. Kendi ideolojilerine eşdeğer kişilerin yaptığı iş ve eylemleri ise hukuka normal, hayatın akışının içinde sıradan bir hadiseymiş gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu asla adalet veya hukuki bakış açısı değildir. Gerçekten hukuk bakışında olsalar bütün hadiseleri insanın diline, dinine, inancına göre değil bir insan ve vatandaş olması yönüyle değerlendirirlerdi. Onların attığı çelişkili manşetler ve tavırlar bizim için yok hükmündedir.” dedi.

27 Mayıs darbesinde, İsmet İnönü’nün DP’lilere yönelik “sizi ben bile kurtaramam” sözüne atıf yapan Av. Baran, “Bu zihniyetin ürünü olarak Kılıçdaroğlu da kendi gücünü ve kuvvetini düşünmeden bu şekilde kamuoyunu gerginleştirmeye çalışıyor. Ancak Türkiye geçmişten gerekli dersleri çıkarmıştır. Bunların gerginleştirme politikaları ilk seçimde kendilerinin tasfiye olmasıyla neticelenecektir. Aynı gerginliğin ortak stratejik ürünü olarak medyada suni bir gerilim oluşturuluyor. Ancak onların yalanlarına inanmıyor” şeklinde konuştu.

İlhaner: İstedikleri suç işleme özgürlüğü

Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Galip İlhaner, “CHP zihniyeti sadece kendisine adalet ister. İstediği adalet de ‘suç işleme özgürlüğü’dür. Suç işleme özgürlüğüne adalet diyorlar. ‘Biz küfür hakaret edelim kimse bize karışmasın’, ‘biz özgür olalım başkaları önemli değil’ diyorlar. PKK da bu anlayışla ‘insan öldürme özgürlüğü’ istiyor. Bunlar adalet değil, suç işleme özgürlüğü peşinde” ifadelerini kullandı.

İlhaner, şöyle devam etti: “Hem yargı bağımsızlığını savunurlar hem yargıya müdahale ederler. Çok utanmaz, pişkin yüzlü bunlar. Her dine hatta dinsizliğe bile saygıları var ama İslam dinine saygıları yok. Kötü bir söz kendilerine söylenince ‘suç’ başkalarına söylenince ‘düşünce özgürlüğü’ oluyor. Suç işleme, çifte standart hukuku. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret onlara göre suç olmamalı ama aynı söz Atatürk’e söylenince hem suç hem hakaret oluyor! Bazılarını ‘daha üstün insan’ olarak görme hastalığı var CHP’de.”