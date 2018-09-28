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Şov yapan PKK'lı 2 saatte paketlendi!

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ‘İnadına PKK’yım’ şeklinde meydan okuyup tepki çeken Özcan A. 2 saatte emniyet güçlerince yakalandı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:52

Sosyal medyada yayınladığı videoda ‘İnadına PKK’lıyım’ şeklinde meydan okuyup tepki çeken Özcan A. İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu 2 saat içinde yeri tespit edilerek gözaltına alındı.

Özcan A. çalıştığı iş yerinde bir video kaydı yaparak PKK’lı olduğunu söyleyip bazı küfürlü ifadeler kullandı ve ‘İnadına PKK’lıyım’ diye meydan okudu.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Videodan haberdar olan güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Özcan A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti. Çalıştığı iş yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Şüpheli bu sırada iş yerinin arka kapısından kaçmaya çalıştı.

HESABIM 'SAHTE' DEDİ

Gözaltına alınan Özcan A. meydan okuduğu videosunun aksine yakalandıktan sonra sosyal medya hesabının sahte olduğunu kendisinin de bu vatanda yaşayan birisi olduğunu söyledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan şüphelinin PKK üyeliği suçundan geçmişte cezaevine girdiği, cezaevinde bulunduğu sırada terörist başı Abdullah Öcalan için yapılan bir açlık grevi eylemine katıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:52
  1. İstanbul
  2. pkk
  3. terör örgütü pkk
  4. bağcılar

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