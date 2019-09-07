Şov peşinde koşan İmamoğlu İstanbul'u değnekçilere teslim etti
Belediyenin hizmet araçlarını sözde "ihtiyaç fazlası" olarak Yenikapı'da sergiletip vatandaşın gözünü boyamaya çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu asıl görevini unuttu. İBB iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait otoparklar değnekçilerin yuvası oldu. Yaşananlar, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara "İmamoğlu İstanbul'u kimlere teslim etti?" dedirtti.07 Eylül 2019 Cumartesi 13:08
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolünde başlattığı İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'ne ait bazı otoparkları mesai saatlerinin ardından işgal ederek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti alan "Değnekçiler" olarak ifade edilen kişilere yönelik operasyonları bu gece de devam etti.
Otoparklar kontrol edildi
İlçelere bağlı polis ekipleri ile trafik polislerinin de destek verdiği operasyonlar, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Şişli'de gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında İSPARK'a ait otoparklar kontrol edildi. Değnekçilik yaptığından şüphelenilen kişilerin üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi.
Kadıköy'de 1 gözaltı
Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yapılan kontrollerde herhangi bir değnekçiye rastlanılmazken polis ekipleri, vatandaşları, fiş almadan ücret talep eden kişilere karşı uyardı ve herhangi bir ücret ödememelerini söyledi.
Kadıköy Caddebostan'da yapılan operasyonlarında ise değnekçilik yapan 1 kişi, suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dün yapılan operasyonlarda da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan değnekçi işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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