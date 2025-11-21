  • İSTANBUL
Türkiye'nin tamamı kara doyacak: Yoğun kar yağışı geliyor!

Türkiye'nin tamamı kara doyacak: Yoğun kar yağışı geliyor!

Yılın son ayının yaklaşmasına rağmen havaların hala sıcak devam etmesi kuraklık endişesine neden olurken milyonların beklediği haber İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan geldi. Bozyurt, bu kış Türkiye'de yoğun bir kar yağışının görüleceğini belirtirken, 20 Aralık sonrasında başlaması beklenen yağışlardan 40'a yakın şehrin etkileneceğini, bu yıl Türkiye’nin kara doyacağını söyledi.

Kasım ayının son günlerine gelinmesine rağmen hava sıcaklıkları, özellikle Türkiye'nin batı kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 

Çok sayıda şehirde barajlardaki doluluk oranı endişe verici seviyelere inerken, kuraklık korkusunu rahatlatacak haber İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan geldi. 

Uzman isim, 2019'dan bu yana Türkiye'de etkili bir kış yaşanmadığına dikkat çekerken, mevcut meteorolojik göstergelerin bu yılın son zamanların en yağışlı kış mevsimine sahne olacağını gösterdiğini belirtti. 

KRİTİK TARİH 20 ARALIK 

Bozyurt, Türkiye'ye kuzeyden giriş yapacak karlı yağış dalgalarının 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yoğunlaşmasını beklediklerini aktararak, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri için unutulmayacak bir kış mevsiminin kapıda olduğunu söyledi. 
Avrasya kar örtüsünün bu yıla oldukça hızlı başladığını hatırlatan Bozyurt, mevcut parametrelere göre aralarında İstanbul'un da yer aldığı 40'a yakın şehrin merkezleri ocak ayında kar altında kalacak. 

ÖNCE BU KENTLERE YAĞACAK

Bozyurt'un uyarısına göre bu yıl erken yağış alması beklenen şehirler şu şekilde:

- İstanbul
- Tekirdağ
- Edirne
- Kırklareli
- Balıkesir
- Çanakkale
- Bursa
- Bilecik
- Sakarya
- Kocaeli
- Yalova
- Artvin
- Rize
- Bayburt
- Trabzon

- Gümüşhane
- Giresun
- Ordu
- Tokat
- Amasya
- Samsun
- Sinop
- Çorum
- Kastamonu
- Bartın
- Karabük
- Zonguldak
- Düzce
- Bolu
- Çankırı
- Ankara
- Eskişehir
- Yozgat
- Sivas
- Kırıkkale

Batı ve doğuda hava durumu uyarısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Ya Diyarbakır! Bu ne kader ya Allah aşkına.
x

