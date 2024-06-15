Sosyalist Sanchez ile Erdoğan’ın arasından su sızmıyor! Peki Türk halkının gönlünü nasıl kazandı?

Melih Altınok, Sabah gazetesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Madrid'deki görüşmelerini ele aldı. İkili arasındaki samimi diyaloğun dikkat çektiğini belirten Altınok, Türkiye ve İspanya arasında savunma sanayii ve bankacılık gibi alanlarda anlaşmalar imzalandığını yazdı. Altınok, Sanchez'in Filistin meselesindeki duruşunun Türk halkı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'daki mesaisine dün erken saatlerde Başbakan Pedro Sanchez'le birlikte Place of Moncloa'da başladı.

İkili daha sonra başkanın kullandığı sarayın bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

7 bakan ve 150 işadamıyla Madrid'e adeta ekonomik bir çıkarma yapan Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayii ve bankacılık sektörleri olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalandı.

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Ancak asıl dikkat çekici olan Erdoğan ile Sosyalist Enternasyonal Başkanı Sanchez'in dışarıdan bile rahatça hissedilen samimi diyaloğuydu.

Bu durumda solcu İspanyol Başbakan'ın Filistin meselesindeki onurlu duruşunun etkili olduğunu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sanchez'in bu duruşuyla Türk halkının gönlünü kazandığını ısrarla vurguladı.

"Bir Sanchez çıkıp bayrağı omuzluyor. Daha sonra iki Avrupa ülkesi onu izliyor" dedi. (...)"