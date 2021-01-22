  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sosyal yardım kampanyalarına nereden, nasıl başvurulur?
Ekonomi

Sosyal yardım kampanyalarına nereden, nasıl başvurulur?

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan sosyal yardım ödemelerinin sayısı arttırıldı. Bunun yanı sıra salgın ile alakasız konularda da sosyal yardım desteği arttırıldı. Vatandaşlar tarafından sosyal yardım kampanyalarına nereden, nasıl başvuru yapılacağı araştırılıyor. Peki, Sosyal yardım kampanyalarına nereden, nasıl başvurulur?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 23:08:00 -
Sosyal yardım kampanyalarına nereden, nasıl başvurulur?

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan sosyal yardım ödemelerinin sayısı arttırıldı. Bunun yanı sıra salgın ile alakasız konularda da sosyal yardım desteği arttırıldı. Örneğin evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli desteği vs. gibi konularda ödeme artışı oldu. %5.75 oranındaki maaş artışı ile birlikte devletten sosyal destek alan insanlara müjdeli haber yapıldı. Devlet tarafından 962 lira ve 1561 lira arasında sosyal yardım kampanyası verilme ihtimalleri konuşuluyor.

Sosyal yardım kampanyalarına nereden, nasıl başvurulur?

Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri adrese göre bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeliler. Örneğin yaşlılık maaşı almak isteyen kişiler için sadece T.C kimlik istenmektedir. Ancak eğer engeliniz bulunuyorsa ve yardım almak istiyorsanız sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

Bu desteklerden faydalanan kişilerin ikamet adreslerini değiştirmesi halinde aldıkları ödemeler geçici olarak durmaktadır. Bireylerin yeni ikamet ettikleri adresten yine bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat edip hala ihtiyaçları olduğunu kanıtlamaları gerekir.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar
Gündem

ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar

Avrupa Birliği'nin ABD'ye güvenemeyeceğinin Donald Trump döneminde açıkça ortaya çıktığını belirten uzmanlar, "Çevresindeki krizleri şekille..
Altını olanlar dikkat! Analistler yorumladı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Analistler yorumladı

Altın bütün haftada dalgalı bir seyirle devam etse de Ocak ayının üçüncü haftasını da kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. Hafta başından beri..
Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Baş tutuklandı
Gündem

Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Baş tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve diğer devlet büyüklerine de küfrettiği ortaya ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay