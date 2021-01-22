Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan sosyal yardım ödemelerinin sayısı arttırıldı. Bunun yanı sıra salgın ile alakasız konularda da sosyal yardım desteği arttırıldı. Örneğin evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli desteği vs. gibi konularda ödeme artışı oldu. %5.75 oranındaki maaş artışı ile birlikte devletten sosyal destek alan insanlara müjdeli haber yapıldı. Devlet tarafından 962 lira ve 1561 lira arasında sosyal yardım kampanyası verilme ihtimalleri konuşuluyor.

Sosyal yardım kampanyalarına nereden, nasıl başvurulur?

Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri adrese göre bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeliler. Örneğin yaşlılık maaşı almak isteyen kişiler için sadece T.C kimlik istenmektedir. Ancak eğer engeliniz bulunuyorsa ve yardım almak istiyorsanız sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

Bu desteklerden faydalanan kişilerin ikamet adreslerini değiştirmesi halinde aldıkları ödemeler geçici olarak durmaktadır. Bireylerin yeni ikamet ettikleri adresten yine bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat edip hala ihtiyaçları olduğunu kanıtlamaları gerekir.



