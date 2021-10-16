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Ekonomi Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Kimler sosyal yardım alabilir?
Ekonomi

Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Kimler sosyal yardım alabilir?

Sosyal yardım başvuru ekranı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere pek çok yardımda bulunuyor. Söz konusu yardımlardan yararlanmak içinse şahsi başvuru yapılması gerekiyordu. Konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki, sosyal yardım almak için kimler nereden başvuru yapabilir?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 13:22:00 -
Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Kimler sosyal yardım alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay onlarca ihtiyaç sahibine destek sağlıyor. Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenler şimdiye kadar şahsi başvuru yapmak zorundaydı. Artık işlemler online olarak yapılabilecek. Peki, e Devlet’ten sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Kimler sosyal yardım alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Ekim'den itibaren sosyal yardım başvurularının e devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Bakan Yanık, "dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, artık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan, doğrudan e-Devlet kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz" dedi.

Çalışmayan, geliri düşük ailelere yönelik pek çok destek ödemesi yapılıyor. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyenler öncelikle e Devlet'e giriş yapmalılar. Ardından e Devlet'te ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ sayfasını aratmalı ve gerekli adımları takip ederek başvurularını yapabilir.

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