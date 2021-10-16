Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay onlarca ihtiyaç sahibine destek sağlıyor. Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenler şimdiye kadar şahsi başvuru yapmak zorundaydı. Artık işlemler online olarak yapılabilecek. Peki, e Devlet’ten sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Kimler sosyal yardım alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Ekim'den itibaren sosyal yardım başvurularının e devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Bakan Yanık, "dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, artık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan, doğrudan e-Devlet kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz" dedi.

Çalışmayan, geliri düşük ailelere yönelik pek çok destek ödemesi yapılıyor. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyenler öncelikle e Devlet'e giriş yapmalılar. Ardından e Devlet'te ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ sayfasını aratmalı ve gerekli adımları takip ederek başvurularını yapabilir.