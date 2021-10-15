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Ekonomi Sosyal yardım başvuruları nereden yapılacak?
Ekonomi

Sosyal yardım başvuruları nereden yapılacak?

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım nereden yapılır? soruları Sosyal yardım parası almak isteyen vatandaşlar tarafından her daim merak ediliyor. Sosyal yardım sorgulama yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir kolaylık daha geldi. Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyenler artık kurumlara başvurup zamanlarını boşa harcamayacak. Peki sosyal yardım başvurusu nasıl nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:57:00 - 2021-10-15 10:59:12
Sosyal yardım başvuruları nereden yapılacak?

Sosyal Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' dedi. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor. Sosyal yardım başvuruları için tıklayın

 

Sosyal yardım almak için nereye başvurulur?

1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik zorluk çeken vatandaşlara maddi imkan olarak sunulan pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgulam gibi işlemler yine e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte.

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