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Sosyal mesafeye rağmen bir araya gelerek evde kumar oynayanlara jandarma baskını

Trabzon’da sosyal mesafeye rağmen bir evde toplanan 8 kişi kumar oynarken jandarmanın baskını sonucu yakalandılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:31:14 -
Sosyal mesafeye rağmen bir araya gelerek evde kumar oynayanlara jandarma baskını

Trabzon’da sosyal mesafeye rağmen bir evde toplanan 8 kişi kumar oynarken jandarmanın baskını sonucu yakalandılar. Yakalanan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortahisar İlçesinde kahvehane işletmeciliği yapan şahsın, kahvehanelerin kapatılması nedeniyle evinde kumar oynattığı yönünde ihbar aldı.


Alınan ihbar ve yapılan istihbari çalışma neticesinde, şüpheliye ait evde yapılan aramada 8 şahsın kumar oynadıkları tespit edilirken kumar oynama esnasında kullandıkları masa üzerinde bulunan toplam 8 bin 115 TL para ile 38 deste iskambil kâğıdına el konuldu.


Cumhuriyet Savcısının talimatı ile evinde kumar oynatan şüpheli hakkında "Kumar Oynamak için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlemlere başlatılırken ayrıca kumar oynama suçundan 8 şüpheli şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34.Maddesi gereği "Kumar Oynamak" Kabahatinden ayrı ayrı bin 225 TL olmak üzere toplamda 9 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.


Yayımlanan ilgili genelge doğrultusunda sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle de 8 şüpheli şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

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