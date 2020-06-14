  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sosyal mesafeli turlara ilgi büyük

Koronavirüs salgınının ardından ara verdikleri tur programlarına yeni dönemde tedbirler alarak başlayan seyahat acenteleri, Ege Bölgesi genelini kapsayan alternatif tur programları düzenlemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:47:56 -
Sosyal mesafeli turlara ilgi büyük

Koronavirüs salgınının ardından ara verdikleri tur programlarına yeni dönemde tedbirler alarak başlayan seyahat acenteleri, Ege Bölgesi genelini kapsayan alternatif tur programları düzenlemeye devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde 1 Haziran’dan itibaren seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından iç turizmde taleplerin yeniden açılmasıyla vatandaşlar turlara ilgi görmeye başladı.


Yeni dönem kuralları çerçevesinde Kuşadası’ndan başlayan turlar, Sığacık, Alaçatı, Çeşme, Didim, Bodrum, Marmaris, Göcek, Fethiye bölgelerini kapsıyor. Üç ay aranın ardından rezervasyonların yeniden açılmasıyla vatandaşlar turlara büyük ilgi gösterirken, yeni dönem kurallarına da uyuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında turlardan önce otobüsler dezenfekte ediliyor, yolcular “ Hayat Eve Sığar “ (HES) kodları ile kontrol ediliyor ve ateşleri ölçülerek tur otobüslerine alınıyor. 50 kişi kapasiteli otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyularak maksimum maskeli 22 yolcu taşınıyor.


Aynı zamanda Kuşadası Tours firmasının da sahibi olan TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, hafta sonu düzenledikleri turlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, yeniden start vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı