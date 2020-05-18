Sosyal mesafeli dijital destek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştiren salgının ülkemizde en az hasarla atlatılacağına inandıklarını belirterek, bu süreçte de işletmelerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına uygun terzi usulü çözümler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Şahin, “Bu çözümler sayesinde yöneticiler, işletmelerine 7/24 uzaktan müdahale edebilme şansı da elde ediyor” dedi.