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Aktüel

Sosyal mesafeli cuma namazı havadan görüntülendi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde cuma namazı uzun bir aranın ardından tekrar kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:53:54 -
Sosyal mesafeli cuma namazı havadan görüntülendi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde cuma namazı uzun bir aranın ardından tekrar kılındı. Cuma namazı havadan görüntülendi.


Korona virüs salgını sebebiyle 19 Mart’tan bu yana kılınmayan cuma namazları bugün ilk defa kılındı. Orhangazi ilçesinde belirli camilerin avluları ve okul bahçelerinde kılınan cuma namazına vatandaşlar akın etti. Namaz fizikî mesafe korunarak kılındı. Vatandaşlara maske ve seccade dağıtıldı. Cuma namazı İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi.

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