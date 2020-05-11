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Aktüel

“Sosyal mesafeli banklar” Tekirdağ’da da konulmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın beğendiği “Sosyal mesafeli bank” fikri Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde de uygulanmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:35:33 -
“Sosyal mesafeli banklar” Tekirdağ’da da konulmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın beğendiği “Sosyal mesafeli bank” fikri Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde de uygulanmaya başlandı.


Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan ve daha sonra Türkiye’de de görülen korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulandı. Sıkı tedbirlerin uygulanmaya başlamasıyla Türkiye’de korona virüs etkisini yitirmeye başladı ve vaka sayılarında azalma görüldü. Bu çerçevede birçok alanda yeni düzene hazırlık yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın beğendiği “Sosyal mesafeli bank” fikri konusunda Süelyamnapaşa Belediyesi tarafından çalışmalar yapıldı. Bu konuda yapılan çalışmalarla Süleymanpaşa Beldiyesi Fen İşleri Müdürlüğünce çok sayıda “Sosyal mesafeli bank” üretildi. Üretilen bu banklar şehrin bazı noktalarına konulurken, banklara oturan vatandaşlarda bu banklardan çok memnun olduklarını ifade ettiler.


Süleymanpaşa Beldiyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada, “Salgın hastalık nedeniyle ilk tedbirlerimizden bir tanesi park ve bahçelerdeki bankları almak. Yeni ürettiğimiz sosyal mesafeli bankları Cumhuriyet Meydanında düzenlediğimiz bu parkta başlayarak, diğer bütün park alanlarını, insanlarımızın kullandığı alanlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde kullanabilecekleri bütün alanlara yeni bankları koymayı düşünüyoruz” dedi.

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