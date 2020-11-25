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Yerel Sosyal mesafe uyarısı yapan 52 yaşındaki adamı hastanelik etti
Yerel

Sosyal mesafe uyarısı yapan 52 yaşındaki adamı hastanelik etti

Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından sosyal mesafeye uyması yönünde uyarı alınca şiddete başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:55:00 -
Sosyal mesafe uyarısı yapan 52 yaşındaki adamı hastanelik etti

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde, T.A.(21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A.'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu.

Sosyal mesafe uyarısı hastanelik etti

Bu sırada A.A.'nın "Fazla yaklaşma, korona virüs var" demesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmada T.A., saldırdığı A.A.'yı darp etti.

Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı.

Saldırgan gözaltına alındı

Şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

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