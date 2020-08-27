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Gündem Sosyal medyayı sallayan video: Araba Almanya'da sizce neden daha ucuz?
Gündem

Sosyal medyayı sallayan video: Araba Almanya'da sizce neden daha ucuz?

Kadir Kağan isimli bir genç çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu. İki ülkenin Birinci Dünya Savaşı'ndaki ittifakını hatırlatan Kağan, Türkiye ve Almanya'yı kıyasladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:20:00 -

 

Bir sosyal medya kullanıcısının çektiği videoda kullandığı ifadeler gündem oldu.

Kadir Kağan isimli sosyal medya kullancısı söz konusu videoda; Almanya ve Türkiye arasında kıyaslamalarda bulundu.

Kağan, Almanya'nın dünyanın önde gelen otomobil markalarıyla Türkiye'nin 'inkilaplarını ve devrimleri'ni karşılaştırdı.

İki ülkenin Birinci Dünya Savaşı'nda müttefik olduklarının altını çizen Kadir Kağan şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye ve Almanya Birinci Dünya Savaşında aynı safta savaştı.

Savaştan sonra Almanya 1926'da Mercedes'i yaptı.

Türkiye 1925'te Şapka Kanunu'nu çıkardı.

Almanya 1929'da BMW'yi çıkardı.

Türkiye'de 1928'de İslam ibaresi kaldırıldı.

Almanya 1931'de Porsche'yi çıkardı.

Türkiye'de 1928'de harf inkilabı yapıldı.

Almanya 1932'de Audi'yi çıkardı

Türkiye 1932'de ezanı Türkçe yaptı.

Almanya 1937 Volkswagen'i çıkardı

Türkiye 1934'te kılık kıyafet kanununu çıkardı ve Ayasofya'yı müze yaptı .

Ya 'Bu Almanya'da araba çok ucuz Türkiye'de çok pahalı' diyen arkadaşlara soruyorum 'Araba Almanya'da sizce neden daha ucuz?'"

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