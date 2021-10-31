Sosyal medyayı sallayan Kılıçdaroğlu çizgi filmi!

CHP’yi terör örgütleri ve onların temsilcileri ile aynı çizgiye getiren Kemal Kılıçdaroğlu’na parti tabanından tepkiler giderek yükselirken sosyal medyada paylaşılan bir animasyon videosu viral oldu.

Kılıçdaroğlu’nu konu alan çizgi film tarzındaki videoda, Kılıçdaroğlu CHP’yi getirdiği noktayı tek tek anlatıyor.

Kılıçdaroğlu videoda, CHP’nin kuruluş ilkelerinden saptırdığını, terör örgütleri ile aynı noktada nasıl buluşturduğunu ve vatan sever CHP’liler nasıl partiden uzaklaştırdığını teker teker kendi ağzından anlatıyor.