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Siyaset Sosyal medyayı sallayan 6'lı Masa paylaşımı! İzleyenler gülme krizine girdi
Siyaset

Sosyal medyayı sallayan 6'lı Masa paylaşımı! İzleyenler gülme krizine girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'yı Masa'yı dağıtması sonrası sosyal medyada yapılan bir paylaşım izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 17:54:00 - 2023-03-03 17:56:27

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'yı resmen dağıttı.

6'lı Masa'yı yerden yere vuran Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Masayı dağıtan Akşener'in sözleri sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. "Anlık 6'lı Masa" notuyla yapılan videolu bir paylaşım izleyenleri gülme krizine soktu.

Söz konusu paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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