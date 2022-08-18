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Siyaset Sosyal medyayı salladı! Tuğçe Kazaz’dan Koç Grubu’na şok sözler
Siyaset

Sosyal medyayı salladı! Tuğçe Kazaz’dan Koç Grubu’na şok sözler

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabı üzerinden Koç Grubu ile ilgili dikkat çeken sözler sarfetti. Grubun kârını 5 katına çıkarmasına dikkat çeken Kazaz, “Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 13:39:00 -
Sosyal medyayı salladı! Tuğçe Kazaz’dan Koç Grubu’na şok sözler

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken eski manken Tuğçe Kazaz, yine gündeme düşen açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

Koç Grubu’nın kârını 5 katına çıkartması ile ilgili paylaşımda bulunan Kazaz, ağır sözler sarfetti.

Kazanılan paranın milletin cebinden çıktığına vurgu yapan Kazaz “Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur” dedi.

İşte Kazaz’ın o paylaşımı;

“Koç Holding kârını 5 katına çıkartmış. Eğer bu para iç piyasadan kazanıldıysa milletin cebine çökmüşlerdir. Bir kriz en çok kimlere yarıyorsa bilin ki o krizi onlar tırmandırıyordur. Bu vb. güçler krizlerde ellerini taşın altına koymak yerine milleti o taşın altına iterler.”

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Yorumlar

Turan

Tvlere çıkan ve adının önüne prof yazdıran nicelerinin evirip çevirip soyleyemediğini Tuğçe Kazaz net ve doğrudan söylemiş. Bunlar kedi gibiler... Hem kat kat kar eder hem de en çok onlar bağırır

Rabia Zafer

KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU YAZMIŞ AYNEN ÖYLE.
TÜM YORUMLARA GİT ( 28 )
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