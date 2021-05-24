Sosyal medyayı salladı "Kuruluş Osman'ın efsane ismi öldü"
İlgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 60. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşen Bamsı Bey’in yaralanma sahnesi dikkat çekiyor. Yerde cansız halde yatan Bamsı beyi gören bazı izleyiciler sosyal medyada "Kuruluş Osman'ın efsane ismi öldü" yorumunda bulundu. Bamsı beyin ölüp ölmeyeceği önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.
ATV’nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 60. Bölüm 2. Fragmanı “Şimdi intikam vakti!” başlığıyla yayınlandı.
Fragmanda Domaniç’e göç eden Kayı obası, yayla yolunda Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşüyor.
Ağır yara alan Bamsı Bey’in başında toplanan Osman Bey ve alpleri göe çarparken, Cerkutay’ın ‘Baba!’ diye haykırması yürekleri sızlatıyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Bamsı Bey’in ölmemesi gerektiğini dile getirdikleri paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise "Kuruluş Osman'ın efsane ismi öldü" yorumunda bulundu.
Bamsı beyin ölüp ölmeyeceği önümüzdeki bölümlerde belli olacak.