Sosyal medyayı salladı! İşte muhalefetin 2021 skandalları

AK Parti Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda muhalefet partilerinin genel başkanlarının ve temsilcilerinin 2021 yılında tepki toplayan açıklamaları ve skandalları yer aldı.

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin vatandaşlara karşı fiziki ve sözlü hakaretlerine yer verildi. Ayrıca yapılan paylaşım, CHP’nin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl ile ilgili "Yeter ki yeter de" videosuna da göndermelerde bulunuyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan CHP’nin resmi Twitter hesabını etiketleyerek “2021 Z raporunuz” açıklamasıyla CHP’ye gönderme yaptı.