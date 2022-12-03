Sosyal medyayı salladı... İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı.

Kılıçdaroğlu toplantıda "Gazi Mustafa Kemal 'Halkın sesi Hakkın sesidir.' der. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu zorba gidecek, halktan çalınan halka geri verilecek. Türkiye dünyaya rakip olmaya geliyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal'in sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir" şeklinde tweet atması, birçok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi olarak yorumlandı.

İmamoğlu'nun paylaşımının altına yorum yapanlar, "Halk beni istiyor ama sen aday oluyorsun" şeklinde Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığını söyledi.