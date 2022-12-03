Sosyal medyayı salladı... İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin vizyon belgesini açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, programda Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal'in sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir" ifadelerini tweet attı. Paylaşıma yorum yapan sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun "Halk beni istiyor ama sen aday oluyorsun" şeklinde Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı.
Kılıçdaroğlu toplantıda "Gazi Mustafa Kemal 'Halkın sesi Hakkın sesidir.' der. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu zorba gidecek, halktan çalınan halka geri verilecek. Türkiye dünyaya rakip olmaya geliyor" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal'in sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir" şeklinde tweet atması, birçok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi olarak yorumlandı.
İmamoğlu'nun paylaşımının altına yorum yapanlar, "Halk beni istiyor ama sen aday oluyorsun" şeklinde Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığını söyledi.