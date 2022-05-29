Sözde milliyetçi Meral Akşener'in İP'ini tutunan CHP, terör örgütleri PKK, DHKP/C ve FETÖ'nün kuyruğunu takılmış gidiyor. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere vekillerinden belediye başkanlarına kadar neredeyse tüm üst kademe birbiri ardına skandal ifadelerle gündeme geliyor.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğuna oturan Mansur Yavaş, seçimlerdeki borcunu resmen ödeyeceğini açıkladı.

Van ziyareti sırasında kendisine "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen kişiye Mansur Yavaş "İnşallah" yanıtını verdi.

"Öcalan'ın heykelini beraber mi dikeceksiniz?"

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan terör tutuklusu Demirtaş'la ilgili skandala imza atan Yavaş'a vatandaşlar da sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, Mansur Yavaş'a "Bebek katili Abdullah Öcalan'ın heykelini beraber mi dikeceksiniz?" diye sordu.

Sosyal medyayı kasıp kavurun kare: Biji serok Mansur

Yavaş ve Demirtaş'la ilgili karikatür sosyal medyayı kasıp kavurdu: