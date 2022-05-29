  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şekerdeki tezgâh ithalat kartıyla bozuldu

Kılıçdaroğlu ve avanesi darbeyi lanetleyemedi, şehitleri anamadı! CHP dün neyse bugün de o

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Fethin yıl dönümüne ithafen 145 bin ağaç dikilecek

Sürücünün alkollü olduğu iddia ediliyor! Türkiye yeni güne faciayla uyandı

İmran Han çok sert konuştu! 6 günde alırız orayı

Tarihi küpte bulunan 7 bin yıllık tohumdan müjdeli haber!

Erdoğan duyurdu: Hedefimiz 1 milyon çırak yetiştirmek

Kılıçdaroğlu'nun hiç 'icraat yapayım' derdi yok! "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız..."

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiasına eleştiri

Paris'te 'Şampiyonlar Ligi' rezaleti! Fatih Terim'den gündem olan yorum
Gündem Sosyal medyayı kasıp kavurun kare: Biji serok Mansur
Gündem

Sosyal medyayı kasıp kavurun kare: Biji serok Mansur

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin oylarıyla belediye koltuğuna oturan CHP'li Mansur Yavaş'ın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen kişiye verdiği cevap olay oldu. Vatandaşların "Bebek katili Abdullah Öcalan'ın heykelini beraber mi dikeceksiniz?" sözleriyle tepki gösterdiği Yavaş ve Demirtaş'la ilgili karikatür sosyal medyada kasıp kavurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 14:55:00 -

Sözde milliyetçi Meral Akşener'in İP'ini tutunan CHP, terör örgütleri PKK, DHKP/C ve FETÖ'nün kuyruğunu takılmış gidiyor. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere vekillerinden belediye başkanlarına kadar neredeyse tüm üst kademe birbiri ardına skandal ifadelerle gündeme geliyor.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğuna oturan Mansur Yavaş, seçimlerdeki borcunu resmen ödeyeceğini açıkladı.

Van ziyareti sırasında kendisine "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen kişiye Mansur Yavaş "İnşallah" yanıtını verdi.

"Öcalan'ın heykelini beraber mi dikeceksiniz?"

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan terör tutuklusu Demirtaş'la ilgili skandala imza atan Yavaş'a vatandaşlar da sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, Mansur Yavaş'a "Bebek katili Abdullah Öcalan'ın heykelini beraber mi dikeceksiniz?" diye sordu.

Sosyal medyayı kasıp kavurun kare: Biji serok Mansur

Yavaş ve Demirtaş'la ilgili karikatür sosyal medyayı kasıp kavurdu:

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay