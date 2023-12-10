Sosyal medyayı hayrete düşüren görüntü! Yılanı elleriyle tutup çekti, sonrasında bakın ne oldu

Yılanı elleriyle tutup derisini değiştirmesine yardım eden kişinin videosu sosyal medyayı salladı. İzleyenler şoke oldu.

Yılanın soyulan derisini elleriyle tutup çekerek deri değişimine yardım eden kişi, izleyenleri hayrete düşürdü. Ellerinde herhangi bir eldiven ve benzeri bir şey bulunmadan yılanı tutan kişi hem korkuttu hem de şaşkınlığa uğrattı.

Yılanın tepki vermemesi dikkat çekti

Çoğu kişinin görmekten bile rahatsız olduğu yılanı rahatça tutan adam, yılanın deri değiştirmesine yardımcı oldu. O anlar kameraya yansıdı. Yılanın herhangi bir şekilde adama zarar vermemesiyse dikkat çekti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yılanın deri değiştirdiği o anlarda, yeni derinin eşsiz görüntüsü ve parlayan renkleri de görenleri kendine hayran bıraktı.