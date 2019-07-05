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Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı

Markaların sosyal medya performansını istatistiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Temmuz ayı sonuçları yayınlandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:34
Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı

Markaların sosyal medya performansını istatistiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Temmuz ayı sonuçları yayınlandı.


Dijital rekabette kimlerin önde olduğunu her ay yayınladığı sosyal medya performans sıralaması ile duyuran SocialBrands sonuçlarına göre Temmuz ayının lider markası Netflix oldu. Zirvede Netflix, Türk Hava Yolları ve Madame Coco yer aldı. Netflix, 1-30 Haziran döneminde gösterdiği üstün sosyal medya performansıyla SocialBrands Temmuz ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı.Dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikleriyle sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gören Netflix, takipçileriyle kurduğu güçlü iletişimi sürdürerek ay boyunca yüksek etkileşim topladı.


Türk Hava Yolları, yeni uçağının ismine sosyal medyada yaptığı anket sonucu karar verdi. Uçağa Trabzon’da şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi “Maçka” ismini verdiğine dair yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarından yüksek ilgi gören Türk Hava Yolları listenin ikinci sırasında yer aldı.


Ödüllü sosyal medya kampanyaları ile etkili sosyal medya performansı sergileyen Madame Coco, SocialBrands Temmuz Top100 listesinin en başarılı üçüncü markası oldu.



41 bin marka hesabından 1 milyon 486 bin ileti incelendi


Markaların performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi, SocialBrands Temmuz ayı Top 100 listesini hazırlarken 41 bin 487 marka hesabından paylaşılan 1 milyon 486 bin iletiyi inceledi. 1 milyar 206 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Temmuz ayı listesinde bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Farmasi, Ziraat Bankası, Mutlu Akü, Blu TV, Koç Holding, İnci Akü ve Honda Türkiye oldu.


Bu ay markalar Babalar Günü’ne özel hazırladıkları kampanyalar ile öne çıktı.Kiğılı’nın #SeniSeviyorumBaba hashtagiyle yayınladığı duygu yüklü reklam kampanyası ve sevgisini göstermekte zorlanan babaların Babalar Günü’nü #sevdiğinigöster reklam filmiyle kutlayan Jokey Baby sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda yarışan kadın sporculara sponsor olan ING Bank’ın “Bastırın Kızlar” reklam filmi ve Atasun Optik ve TEGV iş birliğiyle gerçekleştirilen çocuklar tarafından tasarlanan gözlük kılıfı satışlarıyla eğitime destek projesi sosyal medyada öne çıktı.



Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya endeksi


SocialBrands, markaların sosyal medya performanslarını tarafsız ve tamamen veriye dayalı şekilde ölçümleyen sosyal medya marka endeksidir. BoomSocial verilerini kullanan SocialBrands, Facebook, Twitter ve Instagram’da yer alan 41 binden fazla marka hesabının performansını aylık dönemlerde hem diğer markalara hem de kendi sektörüne kıyasla ölçümlemektedir.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:34
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