Sosyal medyayı ayağa kaldıran fareye eziyet görüntüsü! AVM'de kaydedildi
Ankara’daki bir AVM, vatandaşların ilgisini çekmek için cam kafesin içine bir fare ile yırtıcı kedigillerden iki vaşağı yerleştirdi. Farenin hayatta kalma mücadelesi tepkileri de beraberinde getirdi.
Sosyal medyada hızla yayılan fare görüntüsü, izleyenleri hayrete düşürdü.
Ankara’nın en büyük AVM’lerinden birisinde kaydedilen videoda, cam kafesin içindeki farenin, iki yırtıcı vaşak arasında hayat mücadelesi verdiği anlar yer aldı.
Sosyal medya ayağa kalktı!
Sosyal medyada viral olan görüntüde, doğal ortamından alınıp yırtıcıların da içinde olduğu cam kafese konulan fare, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları AVM’deki skandalın 2017 yılından beri devam ettiğini belirtti.