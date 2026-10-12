Sosyal medyanın yeni trendi… Lenfatik yürüyüşte bu üç unsura dikkat?

Sosyal medyada popülerleşen “lenfatik yürüyüş”, ödemi azaltma ve sıvı dolaşımını destekleme iddiasıyla öne çıkıyor. Diyafram nefesi, belirgin kol hareketleri ve dik duruş, bu egzersizin temel unsurları arasında yer alıyor.

Sosyal medyada son dönemde trend olan “lenfatik yürüyüş”, vücuttaki sıvı dolaşımını desteklediği ve ödemi azalttığı yönünde dikkat çekiyor. Klasik yürüyüşten farklı bir egzersiz olarak tanıtılan lenfatik yürüyüşte, diyafram nefesi, belirgin kol hareketleri ve dik duruş üç önemli faktör olarak ön plana çıkıyor.

Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, lenfatik sistemin işleyişinde kas hareketlerinin ve solunumun önemli rol oynadığını belirterek, sosyal medyada yaygınlaşan egzersiz yöntemlerinin bilimsel dayanaklarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

LENFATİK SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Lenfatik sistem, dokular arasında biriken fazla sıvının yeniden dolaşıma kazandırılmasında ve bağışıklık sisteminin işleyişinde görev alan damar, lenf düğümü ve organlardan oluşan bir ağdır. Kan dolaşımında kalp merkezi bir pompa görevi üstlenirken lenfatik sistemde benzer bir merkezi pompa bulunmaz. Lenf sıvısının hareketinde lenf damarlarının kendi kasılmaları, iskelet kaslarının çalışması ve solunum sırasında göğüs ile karın boşluğunda meydana gelen basınç değişiklikleri etkili olur. Özellikle yürüyüş sırasında bacak kaslarının düzenli olarak kasılıp gevşemesi, dolaşımın desteklenmesine katkı sağlar. Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, lenfatik sistemin hareketle ilişkisini değerlendirirken, günlük fiziksel aktivitenin yalnızca kalp ve damar sağlığı açısından değil, vücudun sıvı dengesinin korunması açısından da önemli olduğunu ifade ediyor.

LENFATİK YÜRÜYÜŞÜ NORMAL YÜRÜYÜŞTEN AYIRAN NE?

Lenfatik yürüyüş olarak adlandırılan yöntemde üç temel unsur öne çıkıyor: Diyafram nefesi, belirgin kol hareketleri ve dik duruş. Yürüyüş sırasında kontrollü nefes alıp vermenin göğüs ve karın bölgesindeki basınç değişikliklerini etkileyebileceği, kas hareketlerinin ise lenf sıvısının taşınmasına katkıda bulunabileceği biliniyor. Ancak bu mekanizmalar yalnızca lenfatik yürüyüşe özgü değil. Normal yürüyüş sırasında da kaslar çalışıyor, solunum devam ediyor ve lenfatik dolaşımı destekleyen fizyolojik süreçler gerçekleşiyor. Bu nedenle lenfatik yürüyüşün klasik yürüyüşe kıyasla daha fazla lenf drenajı sağladığı, ödemi belirgin biçimde azalttığı veya dolaşım üzerinde ek bir klinik yarar oluşturduğu yönündeki iddiaların bilimsel çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.

HER ŞİŞLİK LENFATİK SİSTEMDEN KAYNAKLANMAYABİLİR

Sosyal medyada lenfatik yürüyüşün özellikle bacaklarda şişlik ve ödem yaşayan kişiler için önerilmesi, bu belirtilerin nedenlerine ilişkin önemli bir soruyu da gündeme getiriyor. Bacaklarda ve ayak bileklerinde meydana gelen şişlikler uzun süre hareketsiz kalma, venöz dolaşım sorunları, kullanılan bazı ilaçlar veya farklı sağlık durumlarıyla ilişkili olabilir. Kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları da vücutta sıvı birikimine neden olabilen durumlar arasında yer alır. Lenfödem ise lenfatik sıvının dokulardan yeterince uzaklaştırılamaması sonucunda gelişen ve özel değerlendirme gerektirebilen bir tablodur. Dolayısıyla her şişliğin lenfatik sistem kaynaklı olduğunu düşünmek veya yalnızca yürüyüşle düzelebileceğini varsaymak doğru değildir. Özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik, ağrı, kızarıklık veya ısı artışı gibi belirtiler damar tıkanıklığı dahil acil değerlendirme gerektirebilen durumlarla ilişkili olabilir. Nefes darlığı ya da göğüs ağrısının eşlik ettiği durumlarda ise acil tıbbi değerlendirme önem taşır.

YÜRÜYÜŞÜN FAYDASI İÇİN ÖZEL BİR TEKNİK ŞART MI?

Düzenli yürüyüş, kalp ve damar sağlığını destekleyen, fiziksel dayanıklılığın korunmasına yardımcı olan ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltabilen temel fiziksel aktiviteler arasında yer alıyor. Yürüyüş sırasında doğal kol hareketlerinin sürdürülmesi, rahat bir duruşun korunması ve kişinin nefesini zorlamadan hareket etmesi yeterli olabilir. Diyafram nefesi gibi kontrollü solunum teknikleri bazı kişilerde gevşeme hissini artırabilse de bu tekniklerin lenfatik dolaşım açısından standart yürüyüşe ek bir klinik yarar sağladığı henüz gösterilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinler için haftada en az 150–300 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite öneriyor. Tempolu yürüyüş de kişinin sağlık durumu ve fiziksel kapasitesine uygun olduğunda bu aktiviteler arasında değerlendirilebiliyor. Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, fiziksel aktivitede önemli olanın sosyal medyada kullanılan yöntem isimlerinden çok, hareketin kişinin sağlık durumuna uygunluğu ve düzenli biçimde sürdürülebilmesi olduğunu belirtiyor.