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Dünya Sosyal medyaya damga vurdu! Tüyleri diken diken eden Filistinli çocuk sosyal deneyi
Dünya

Sosyal medyaya damga vurdu! Tüyleri diken diken eden Filistinli çocuk sosyal deneyi

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:34:00 -

İspanya'da yapılan sosyal deneyde, insanlar yerin altından duydukları çocuk ağlaması sesinin, şehit edilen Filistinli çocukların çığlıkları olduğunu anladığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

İspanyolların zulme uğrayan Filistinlilere olan hassasiyeti takdir topluyor.

Ülkede yapılan sosyal deneyde, insanlar yerin altından duydukları çocuk ağlaması sesinin, şehit edilen Filistinli çocukların çığlıkları olduğunu anladığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Video sosyal medyada büyük ilgi topladı.

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