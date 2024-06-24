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Aktüel Sosyal medyaya damga vurdu! Çocuğa istismar: Görüntüler ile ilgili flaş gelişme! O kadın gözaltına alındı
Aktüel

Sosyal medyaya damga vurdu! Çocuğa istismar: Görüntüler ile ilgili flaş gelişme! O kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 19:36:00 - 2024-06-24 19:40:16
Sosyal medyaya damga vurdu! Çocuğa istismar: Görüntüler ile ilgili flaş gelişme! O kadın gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı bildirildi. Ürgüp ilçesinde, 6 yaşındaki erkek kuzeni Ö.H.N.'yi yaptığı o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlıktan, dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim alabilmek için bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.
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