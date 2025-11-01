Sosyal medyaya damga vuran röportaj! Atatürk'ün sözü yok Mocha, Americano var

Türkiye’de “Atatürkçülük” söyleminin içinin ne kadar boş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Gençlerin son dönemde Atatürk’ü sadece siyasi bir araç olarak kullandığı gözlenirken sosyal medyada yer alan bir röportaj gündem oldu.

Atatürkçü olduğunu söyleyen bir genç kendisine yöneltilen 'Atatürk'ün bir sözünü söyler misiniz?' sorusuna cevap veremezken yabancı kahve çeşitlerini ise takılmadan söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan araştırmacı yazar Sevda Türküsev, "Atatürkçü olduğunu söyleyen bir genç bir tane Atatürk sözünü söyleyemiyor ama neredeyse bütün kahve markalarını sayıyor. Şuursuzluk bu derece işte. İşte sonra bu gençleri alır taşta attırırsın, Atatürkçülük adına her şeyi yaptırırsın" dedi.