Sosyal medyaya damga vuran pozisyon! CHP’nin halı saha versiyonu çıktı
Sosyal medyada hızla yayılan bir halı saha maçı pozisyonu, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Yorumlarda birçok kişi, bu pozisyonu CHP’nin yıllardır süregelen iktidar olma çabalarına benzetti. Komik anların yaşandığı videoda, hedefe ulaşma konusunda yaşanan talihsizlikler ve sonuçsuz çabalar dikkat çekti. Takipçiler, bu pozisyon üzerinden mizahi bir şekilde CHP’ye göndermede bulunarak, “İşte CHP’nin siyasetteki hali saha versiyonu!” yorumlarıyla espri yaptı.
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