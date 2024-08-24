  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li başsavcı vekilinden Eylem Tok kararı!

Murat kurum müjdeyi duyurdu! Ebrar Sitesi’ni yıl sonunda bitireceğiz

Fransa duyurdu: İsrail'e ait iki içecek ürününde 6 tür plastik tespit edildi!

Mehmet Metiner, o AK Partilileri resmen yerin dibine soktu! Sonuç hüsran olur

Hayret ne insanlar var! Siz siz olun böyle saçmalıklardan ceza yemeyin

Mourinho'nun ağırlığına ne oldu böyle yahu... Fenerbahçe'nin gözdesiydi, Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Tüm zamanların en yükseği geldi! İstanbul rekorları sever

“Bakınız sayın lağım fareleri...” Savcı Sayan Ak Parti’den ayrılacak mı?

İsrail vahşeti tüm hızıyla sürerken dünya eşcinsellere kilitlendi

İçimizdeki duyarsızlara kapak olsun! Helal olsun sana El Ghazi... Yüreğine sağlık kardeşim!
Sosyal Medya Sosyal medyaya damga vuran pozisyon! CHP’nin halı saha versiyonu çıktı
Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vuran pozisyon! CHP’nin halı saha versiyonu çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 17:23:00 -

Sosyal medyada hızla yayılan bir halı saha maçı pozisyonu, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Yorumlarda birçok kişi, bu pozisyonu CHP’nin yıllardır süregelen iktidar olma çabalarına benzetti. Komik anların yaşandığı videoda, hedefe ulaşma konusunda yaşanan talihsizlikler ve sonuçsuz çabalar dikkat çekti. Takipçiler, bu pozisyon üzerinden mizahi bir şekilde CHP’ye göndermede bulunarak, “İşte CHP’nin siyasetteki hali saha versiyonu!” yorumlarıyla espri yaptı.

"CHP ne iş yapar" diye soran İzmirli yok mu? Belediye yatsın bakanlık yapsın
"CHP ne iş yapar" diye soran İzmirli yok mu? Belediye yatsın bakanlık yapsın

Gündem

"CHP ne iş yapar" diye soran İzmirli yok mu? Belediye yatsın bakanlık yapsın

Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği
Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği

Bir CHP klasiği! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
Bir CHP klasiği! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

Gündem

Bir CHP klasiği! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş
Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş

Gündem

Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23