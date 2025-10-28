Sosyal medyaya damga vuran deney: Bayrak sevgisine bir de böyle bakın!

Düzce’de yapılan bir sosyal deneyde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla işlek bir caddeye asılan dev Türk Bayrağı’nın ipi aniden gevşetilerek yere düştüğü algısı oluşturuldu. O sırada caddede yürüyen vatandaşlar, her defasında bayrağımızı yere düşmeden yakaladı. Bazıları ileri yaşlarda olan vatandaşlar, bayrağın düştüğünü görünce koşarak yetişip onu yere değmeden yakalamayı başardı.

“KENDİMİ ALTINA SERESİM GELDİ”

Sosyal deneyi yapan ekibin mikrofon uzattığı vatandaşlar, “Neredeyse kalbim yerinden çıkacaktı. Kendimi altına seresim geldi”, “Bayrak bizim ulusumuzun, vatanımızın simgesidir”, “Bayrağımı sevmeyen bu ülkede durmasın, ne kanlar döküldü onun için” ifadelerini kullandı. 13-14 yaşlarındaki bir öğrencinin, “Bu vatan kolay kazanılmadı. Bence kolay da verilmez” şeklindeki sözleri ise izleyenleri duygulandırdı.