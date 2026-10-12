Sürücülerin hayatı tehlikede: Otomobil devi 1,7 milyon araç için geri çağırıyor!

Böyle bir arızanın sürüş sırasında direksiyon hakimiyetinde ani değişimlere neden olabileceği ifade ediliyor. Aracın yönünü kontrol etmenin zorlaşması, sürüş güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye düşürebilecek riskler arasında yer alıyor. Şirket kayıtlarında ise söz konusu arızayla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir kaza veya maddi hasar bildiriminin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.