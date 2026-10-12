IMF tek tek sıraları: İşte dünyanın en zengin ülkeleri!

KATAR GERİLEDİ, ABD İLK 10'DA SON SIRADA KALDI 2026 tahminlerine göre Lüksemburg, kişi başına düşen 156 bin 719 dolarlık GSYH ile dördüncü sırada yer aldı. Norveç 115 bin 548 dolarla beşinci, Katar ise 112 bin 312 dolarla altıncı sıraya yerleşti. Katar’ın geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında sıralamada geriye düştüğü görüldü. Ülke, 2006 yılında kişi başına düşen 86 bin 252 dolarlık gayrisafi yurt içi hasılayla dünyanın en zengin üçüncü ülkesi konumundaydı. 2026 yılı tahminlerinde ise altıncı sırada yer aldı. İlk 10’daki diğer ülkeler arasında İsviçre 105 bin 680 dolarla yedinci, Brunei 97 bin 858 dolarla sekizinci, Guyana 95 bin 477 dolarla dokuzuncu sıraya yerleşti. ABD ise kişi başına düşen 94 bin 430 dolarlık GSYH ile listenin 10’uncu basamağında kendisine yer buldu.