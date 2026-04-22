Sosyal medyanın yeni gözdesi: Küçük "imam" kardeşine namazı böyle öğretti! İzleyen bir daha izliyor
Sosyal medyanın yeni gözdesi: Küçük "imam" kardeşine namazı böyle öğretti! İzleyen bir daha izliyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medya dünyasında her gün binlerce video paylaşılsa da, bazıları var ki kalpleri anında yumuşatıyor. Bugünün en çok konuşulan ve izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm bırakan videosu, iki küçük kardeşin namaz eğitiminde görüntülendi.

7 yaşındaki bir çocuğun, 5 yaşındaki kardeşine namaz kılmayı öğretmeye çalıştığı anlar, sadece bir dini pratik değil, aynı zamanda kardeşlik bağının en saf halini gözler önüne serdi. Videoda ağabeyin, kardeşine karşı sergilediği sabırlı ve şefkatli tutum, izleyenlerden tam not aldı.

Adım adım, sevgiyle...

Görüntülerde, küçük "eğitmen"in titizliği dikkat çekiyor:

  • Rüku ve Secde Ayarı: Kardeşinin her hareketini dikkatle izleyen ağabey, secdeye giderken veya rükuda dururken kardeşinin yanlış bir pozisyon almaması için elleriyle nazikçe müdahale ediyor.
  • Kıyafet Düzeni: Namazın huzuruna yakışır şekilde, kardeşinin tişörtünü ve duruşunu her fırsatta düzeltiyor.
  • Ciddiyet ve Tebessüm: Bir yandan namazın ciddiyetini korumaya çalışan küçük çocuk, diğer yandan kardeşinin acemice yaptığı hareketlere karşı büyük bir olgunluk sergiliyor.

"Günün en huzurlu karesi"

Kısa sürede binlerce paylaşım ve beğeni alan video için kullanıcılar; "Günün en güzel haberi", "Gerçek sevgi ve rehberlik budur" gibi yorumlarda bulundu. Birbirinden sevimli iki kardeşin bu "eğitim" seansı, hem disiplini hem de şefkati aynı karede buluşturarak dijital dünyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Bu küçük adamların birbirlerine olan tutumu, büyüklere de adeta bir "nezaket ve sabır" dersi veriyor.

Blondepate

CHP ve liler bundan mutlaka rahatsızdır. Etek giyip video çekenleri severler....
