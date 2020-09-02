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Ekonomi Sosyal medyanın nabzı Yaay’da atacak
Ekonomi

Sosyal medyanın nabzı Yaay’da atacak

Yerli sosyal medya platformu Yaay, kullanıma sunuldu. Türk Telekom Ventures’ın ve Appyap şirketinin çalışmalarının ardından hayata geçen platformun gençlerden ilgi göreceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:02:00 -
Sosyal medyanın nabzı Yaay’da atacak

Yaay’la ilgili açıklamalarda bulunan Appyap CEO’su Emre Meriç, şu ifadeleri kullandı: “Çıkış noktamız, gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak. Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ile bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak.” Meriç, “Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor” dedi.

İlgi uyandıracak

Yerli sosyal medya platformunu yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdıklarını kaydeden Meriç, “Uygulamanın genel karakterini belirlerken bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm altyapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik” diye konuştu.

Yaay’ın kendisini yenilemeye devam edeceğini vurgulayan Meriç, “Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Yaay’da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek.

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