Sosyal medyanın dilinde! Celal Şengör'ün Yunan versiyonu çıktı

Yunan televizyon programcısı Ilias Alexiou'yu görenler şaşkına döndü. Türkiye'de kız öğrencisine yönelik tacizi 'ballandıra ballandıra' anlatıp, sözde kadın hakları savunucusu laikçiler tarafından el üstünde tutulan Prof. Dr. Celal Şengör'e benzerliği ile dikkat çeken Yunan televizyoncuyu görenler yorum yapmaktan kendini alıkoyamadı.

Bizdeki Celal Şengör tacizci Yunan'daki neci?

Celal Şengör'e benzerliğiyle dikkat çeken Yunan televizyoncu Ilias Alexiou, kısa sürede sosyal medyada viral olurken Yunan Alexiou'nun da Şengör gibi tacizci olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Yunanistan'ın başta Türk mutfağı olmak üzere Türk geleneklerine ait birçok şeyi sahiplenmeleri üzerinden konuyu alaya alarak şu yorumlarda bulundu:



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