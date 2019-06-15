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Sosyal medyadan video paylaştılar! Bahçeli böyle geldi

İstanbul’da yenilenecek seçimlere kısa bir süre kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kente geldi. MHP, Bahçeli'nin gelişini sosyal medya hesabından köprüde çekilmiş fotoğrafla birlikte 'Hareketin Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli İstanbul'da...' şeklinde duyurdu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 06:26
Sosyal medyadan video paylaştılar! Bahçeli böyle geldi

Karayolu ile İstanbul'a gelişi sırasında, MHP İstanbul İl Teşkilatınca Çamlıca gişelerinde karşılanan Bahçeli'nin kentteki programları kapsamında il durağı partisinin Seyrantepe'deki İl Başkanlığı oldu.

 

Bahçeli, MHP İl Başkanlığında aralarında MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda partili tarafından karşılandı.

MHP sosyal medyadan böyle duyurdu: Hareketin Lideri Sayın Genel Başkanımız <a href=Devlet Bahçeli İstanbulda ..."/>

Ziyarette, partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

 

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaklaşık 1 saat kaldı.

Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı

Bahçeli daha sonra ise Bengitürk TV ve Türkgün Gazetesi'ni ziyaret etti.

Bahçeli, üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 06:26
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