0553 313 94 23

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Erzurum'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 20:20
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesaplarından "terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri" öne sürülen 6 zanlı, kent merkezi ile Tekman ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerinde tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:20
  1. Erzurum
  2. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilikle ilgili doğru bilinen yanlışlar
    1. Evlilikle ilgili doğru bilinen yanlışlar
    2. Sultan Abdülhamit Han neler yapmıştı?
    3. 'Hain Barbicik' kovulan isme kendi..
    4. Cevizli lokum nasıl yapılır?
    5. İyi bir uyku için yulaf tüketin
    6. Greyfurt sigara içme isteğini de..
    7. Bu 4 besin kolesterolü düşürüyor
    8. Meteoroloji uyardı! Yarın etkili olacak
    9. Anadolu Üniversitesi'nden açıklama:..
    10. Mutfak halısı seçmenin püf noktaları
    11. Portakalın faydaları nelerdir?
    12. Arpa şehriyeli yayla çorbası nasıl..
    13. Yeni doğan bakımı nasıl olmalı?
    14. BM'den dikkat çeken Endonezya..
    15. İGDAŞ İstanbulluları uyardı!
    16. Topuk dikeninin tedavisi var mı?
    17. TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu
    18. Fransa'dan Rusya'ya sert tepki: Çözümü..
    19. Dişlerin 10 dostu
    20. Domates çıbanların olgunlaşmasını..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı