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Sosyal medyadan terör propagandasına 5 sene hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:54
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 sene hapis istemi

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Ş.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz yargılanan şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde şüphelinin, paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Ş.E. ise, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Şüpheli Ş.E.'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:54
  1. Adana

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