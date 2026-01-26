  • İSTANBUL
Aktüel
Aktüel

Sosyal medyadan sobelenince çaldıkları parayı geri koydular

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Esenyurt’ta yaşlı bir çiftin bina girişinde bıraktığı çantanın içindeki 2 bin TL’yi alarak olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında ise kendilerini sosyal medyada görünce parayı sahiplerine iade ederken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta yaşlı bir çiftin bina girişinde bıraktığı çanta, gençlerinin hedefi oldu. Bir süre etrafı kolaçan eden gençler, ardından çantanın içindeki 2 bin TL’yi alarak olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında ise kendilerini sosyal medyada görünce parayı sahiplerine iade ederken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yaşlı bir çift, yaşadıkları binanın girişinde çantasını unuttu. O sırada sokaktan geçen bir grup genç, çantayı fark etti. Bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra ise çantanın içinden 2 bin TL parayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Saatler sonra ise sosyal medyada bir haber sayfasında kendilerini gören gençler, yanlarına bir aile büyüklerini alarak yaşlı çiftin evine gitti. Parayı teslim ederek özür dilerlerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

