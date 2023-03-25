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Medya Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Yurttaş TV muhabirine beklemediği 'Erdoğan' cevabı
Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Yurttaş TV muhabirine beklemediği 'Erdoğan' cevabı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 02:33:00 - 2023-03-25 03:38:48

Yurttaş TV muhabirinin mikrofon uzattığı bir kadın, beklenmediği bir cevap vererek, "10 oyum olsa 10'u da Erdoğan'a" dedi.

CHP'ye yakın sosyal medya kanalı Yurttaş TV'nin sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin beklemedikleri bir cevap geldi.

Yurttaş TV kanalının, "Oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna, "Tabii ki Erdoğan" diyerek cevap veren kadın, muhabirin, "Yani her şey güzel sizin." sözlerine de şöyle karşılık verdi:

Hayır, o CHP'nin sloganı. Her şey güzel olacak ama Erdoğan'ın sayesinde.

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