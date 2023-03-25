Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Yurttaş TV muhabirine beklemediği 'Erdoğan' cevabı

CHP'ye yakın sosyal medya kanalı Yurttaş TV'nin sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin beklemedikleri bir cevap geldi.

Yurttaş TV kanalının, "Oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna, "Tabii ki Erdoğan" diyerek cevap veren kadın, muhabirin, "Yani her şey güzel sizin." sözlerine de şöyle karşılık verdi:

Hayır, o CHP'nin sloganı. Her şey güzel olacak ama Erdoğan'ın sayesinde.