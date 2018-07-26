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Sosyal medyadan PKK/PYD-YPG propagandasına hapis cezası!

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü Sosyal medyadan PKK/PYD-YPG propagandasına hapis cezası! propagandası yapan Suriyeli sanığa, bir yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:38
Sosyal medyadan PKK/PYD-YPG propagandasına hapis cezası!

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ö.E. ve avukatı hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan Suriyeli Ö.E, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların kendisine ait olduğunu fakat bunun suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. 

Pişman olduğunu belirten Ö.E, "Cahilim, suç olduğunu bilmiyordum. Annem hasta, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Heyet, Ö.E'nin tahliyesine hükmetti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:38
  1. PKK/PYD-YPG propagandası
  2. hapis cezası
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