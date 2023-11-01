Sosyal medyadan PKK propagandası: 1 gözaltı
Balıkesir'de jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüpheli gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Sosyal Medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.
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