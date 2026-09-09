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Yerel Sosyal medyadan isyan eden başkan karşılık buldu. Borçlar ödendi, çalışma başladı
Yerel

Sosyal medyadan isyan eden başkan karşılık buldu. Borçlar ödendi, çalışma başladı

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Sosyal medyadan isyan eden başkan karşılık buldu. Borçlar ödendi, çalışma başladı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde, su borçlarını ödemeyen vatandaşlara sosyal medyadan seslenen Belediye Başkanı Erkan Çağlar'ın çağrısı sonuç verdi. Vatandaşların ödemelerinin ardından destekler de gelirken, su hattında kullanılacak borular beldeye ulaştı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde su faturalarını ödemeyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki gösteren Belediye Başkanı Erkan Çağlar'ın çağrısı karşılık buldu. Başkan Çağlar, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin su yatırımlarını sürdürebilmesi için vatandaşlardan birikmiş su faturalarını ödemelerini istemişti. Çağlar'ın açıklaması, "Başkan isyan etti" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

Aradan geçen sürede çağrıya kayıtsız kalmayan vatandaşların su borçlarını ödediğini belirten Çağlar, ihtiyaç duyulan boruların da temin edilerek Çerikli'ye getirildiğini açıkladı. Çalışmaların sürdüğü bölgede açıklama yapan Çağlar, "Çerikli halkı duyarlı oldu, borçlarını da ödediler. Sizlerin destekleriyle borularımız geldi. Kırıkkale Valimiz Hüseyin Engin Sarıibrahim, Sungurlu Belediye Başkanımız Muhsin Dere ve vatandaşlarımızın destekleriyle alınan boruları beldemize getirdik" dedi.

Yeni su hattıyla ilgili bilgi veren Çağlar, yer altı sularının toplanması için yeni bir depo yapılacağını belirterek, "Buradaki yer altı sularımızın tamamını toplayacağız. Yaklaşık 3 kilometrelik hatla suyu bin tonluk ana depomuza taşıyacağız. Çerikli'mizde 25 yıldır devam eden su problemini çözmüş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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