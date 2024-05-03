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Ekonomi Sosyal medyadan flaş açıklamalar! Enflasyon açıklandı Mehmet Şimşek konuştu
Ekonomi

Sosyal medyadan flaş açıklamalar! Enflasyon açıklandı Mehmet Şimşek konuştu

Yeniakit Publisher
2024-05-03 11:39:00 -
Sosyal medyadan flaş açıklamalar! Enflasyon açıklandı Mehmet Şimşek konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayından sonra keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin Türk Lirası'na yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek" değerlendirmesinde bulundu.

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