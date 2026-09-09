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Gündem Sosyal medyadaki provokasyon çetesine yargı neşteri! Antalya’daki orman yangınları üzerinden nifak tohumu ekmeye çalışan hesaplara soruşturma!
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Sosyal medyadaki provokasyon çetesine yargı neşteri! Antalya’daki orman yangınları üzerinden nifak tohumu ekmeye çalışan hesaplara soruşturma!

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Sosyal medyadaki provokasyon çetesine yargı neşteri! Antalya’daki orman yangınları üzerinden nifak tohumu ekmeye çalışan hesaplara soruşturma!

Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan, açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden provoke edici paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 2026/76764 sayılı dosya kapsamında resen başlatılan soruşturmayla, felaket anında bile milletin birliğini hedef alan provokatörlerin foyası ortaya çıkarıldı.

Antalya genelinde ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını fırsat bilip sosyal medyada fitne ateşi yakmaya çalışan karanlık odaklara devletin şefkatli ve kararlı eli anında uzandı. "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan, açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden provoke edici paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 2026/76764 sayılı dosya kapsamında resen başlatılan soruşturmayla, felaket anında bile milletin birliğini hedef alan provokatörlerin foyası ortaya çıkarıldı.

Antalya’daki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları hakkında yürütülen soruşturma

Antalya ili genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak, “Yörükeli Hareketi Antalya” isimli sosyal medya hesabından yapılan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026/76764 sayılı dosya kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.

 

Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Eylül 2026 tarihinde, söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulunulmuştur.

Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne; sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verilmiştir.

Soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

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