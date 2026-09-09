Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesi İtalya'da gündem oldu. İtalyanlar, İngiliz yıldızla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesi İtalya'da gündem oldu. İtalyanlar, İngiliz yıldızla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Roma ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul'da oynanacak kritik maç öncesi İtalyan basınında yer alan haber dikkat çekti.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood için dikkat çeken ifadelere yer verdi.
ROMA PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce uzun süre Roma ile de anılmıştı.
İngiliz yıldız, daha sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.
Mason Greenwood'un transfer tercihi ile ilgili La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı…
"İLK SEÇENEK TERCİH EDİLDİ" İlk seçenek tercih edildi ve İngiliz oyuncu Türkiye'ye uçtu. Burada hemen önemli bir etki yarattı, eleme ve lig maçlarında 4 gol ile 2 asist kaydetti.
Ancak Fenerbahçe, özellikle Türk liginde, son Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyet de dahil olmak üzere, parlak bir başlangıç yapamadı.
"KARARINDAN PİŞMAN OLABİLİR" Bu nedenle Greenwood kararından pişman olabilir. Gelmemesi Gasperini için kesinlikle üzücüydü.
SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK Mason Greenwood'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.
24 yaşındaki İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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