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Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

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Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesi İtalya'da gündem oldu. İtalyanlar, İngiliz yıldızla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

#1
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Roma ile karşı karşıya gelecek.

#2
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

İstanbul'da oynanacak kritik maç öncesi İtalyan basınında yer alan haber dikkat çekti.

#3
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood için dikkat çeken ifadelere yer verdi.

#4
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

ROMA PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce uzun süre Roma ile de anılmıştı.

#5
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

İngiliz yıldız, daha sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

#6
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

Mason Greenwood'un transfer tercihi ile ilgili La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı…

#7
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

"İLK SEÇENEK TERCİH EDİLDİ" İlk seçenek tercih edildi ve İngiliz oyuncu Türkiye'ye uçtu. Burada hemen önemli bir etki yarattı, eleme ve lig maçlarında 4 gol ile 2 asist kaydetti.

#8
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

Ancak Fenerbahçe, özellikle Türk liginde, son Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyet de dahil olmak üzere, parlak bir başlangıç yapamadı.

#9
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

"KARARINDAN PİŞMAN OLABİLİR" Bu nedenle Greenwood kararından pişman olabilir. Gelmemesi Gasperini için kesinlikle üzücüydü.

#10
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK Mason Greenwood'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

#11
Foto - Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’

24 yaşındaki İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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